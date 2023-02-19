МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Жилье в России может подешеветь к весне 2024 года в рублях на 8-10%, а в долларах — на 30%, — такой прогноз дал порталу News.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Власти Дубая спрогнозировали сохранения спроса россиян на недвижимость

При этом он отметил, что разница в процентах обусловлена прогнозами по дальнейшему падению цен на недвижимость и повышению курса доллара.

По словам Звездина, то, что сегодня точно не нужно покупать, это — недвижимость.

"Мало того что вы инвестируете в недвижимость рубль, курс которого падает к доллару, так еще и сама недвижимость падает в валютном выражении уже полгода из-за недостатка спроса и переизбытка предложения", — сказал аналитик, и добавил, что цены будут снижаться и в дальнейшем.

"Я прогнозирую падение цен на недвижимость в долларах как минимум на 30%, а в рублях — на 8-10% к весне 2024 года", — заявил он.