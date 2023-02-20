МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Продажи на первичном рынке жилья в 16 городах Китая растут уже третью неделю подряд, так как отказ от политики нулевой терпимости к Сovid-19 и новые меры поддержки стабилизировали спрос. ЦБ Китая предложил банкам замедлить темпы кредитования, сообщили источники

Продажи на первичном рынке жилья на неделе 12-18 февраля в квадратных метрах выросли на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом в понедельник сообщила Китайская академия индексов, одна из крупнейших независимых компаний по исследованию рынка недвижимости. На неделе 5-11 февраля рост составил 40,9%.

За последние недели рост продаж в городах в сочетании с небольшим ростом цен на жилье в Китае стал еще одним свидетельством того, что сектор, который составляет около 25% ВВП страны, стабилизируется, хотя восстановление остается неровным.

Замедление роста продаж было вызвано сокращением сделок в крупных городах. Продажи в Шанхае упали на неделе 12-18 февраля на 20,2% после роста на 103,8% на предыдущей неделе.

Муниципалитеты также смягчили ограничения для покупателей домов и для застройщиков, чтобы простимулировать спрос и продажи. В некоторых городах, например, смягчили правила, требующие от застройщиков выставлять на продажу только готовые дома.