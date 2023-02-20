МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России с мая решил повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, говорится в сообщении регулятора. ЦБ ждет годовую инфляцию по итогам первого квартала в 3,6 процента

"Банк России повышает с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков", — сказано в сообщении.

Так, регулятор устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве.

"Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья", — пишет ЦБ.

Также с 1 мая 2023 года устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.

"Учитывая, что для вторичного рынка завышение стоимости жилья характерно в гораздо меньшей степени, надбавки повышаются только по кредитам с LTV (отношение суммы кредита к стоимости имущества, передаваемого в залог кредитной организации — ред.) от 85 до 90% дифференцированно в зависимости от уровня ПДН. Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, в частности рост доли кредитов с высоким ПДН", — указал регулятор.

Меры ЦБ по регулированию ипотеки приведут к более сбалансированному росту на рынке жилья и купируют риски ценового пузыря, также отмечает регулятор.

"Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам", — пишет регулятор.

"В случае если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, а стандарты кредитования улучшатся, Банк России будет готов рассмотреть снижение уровня надбавок", — также отметили в ЦБ.

ТЕМПЫ РОСТА ИПОТЕКИ

Темпы роста ипотечного кредитования в России в январе составили 0,6% против 3,3% месяцем ранее, говорится в сообщении опубликованном на сайте Банка России.

"В сегменте ипотечного кредитования сохраняются высокие темпы роста. В январе 2023 года из-за сезонного замедления кредитования рост задолженности составил 0,6% (3,3% в декабре 2022 года)", — говорится в релизе регулятора.

При этом, приведенный к годовому выражению рост задолженности за последние три месяца составляет 25,7%, отметили в ЦБ.

УХУДШЕНИЕ СТАНДАРТОВ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Банк России отмечает существенное ухудшение стандартов ипотечных кредитов, так, в четвертом квартале 2022 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% достигла 44%, а доля ипотеки с низким первым выросла до 53%, говорится в релизе, опубликованном на сайте регулятора.

"Динамичный рост ипотеки сопровождается существенным ухудшением стандартов кредитования: основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения. Доля предоставленных в четвертом квартале 2022 года ипотечных кредитов заемщикам с ПДН более 80% достигла 44% (36% в третьем квартале 2022 года)", — сообщили в ЦБ.

Регулятор отмечает, что это превышает аналогичный показатель в необеспеченном потребительском кредитовании, "хотя традиционно заемщики в ипотеке характеризовались гораздо более низким уровнем долговой нагрузки".

Кроме того ЦБ отмечает, что растет доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%). Она выросла до 53% в четвертном квартале 2022 года с 48% кварталом ранее.