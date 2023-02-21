МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина о льготах на арендное жилье в сфере ОПК сможет быть в ближайшее время реализовано, если дать инвесторам нулевой налог на прибыль, на землю на 10 лет, об этом сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). Путин поручил запустить программу льготного жилья для работников ОПК

Президент России Владимир Путин во время послания СФ во вторник предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК.

"Для того чтобы данное поручение было в самое ближайшее время реализовано, необходимо предоставить инвесторам льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на имущество, а также льготные кредиты на финансирование стройки", — сообщил Кошелев.

Так появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье по ценам существенно ниже рыночных, отметил депутат.

"Это станет первым серьезным шагом для привлечения частных инвестиций в создание сегмента цивилизованного рынка арендного жилья… Считаю предложение своевременным, так как за 2022 год аренда однокомнатных квартир, к примеру, подорожала в среднем на 26%", — сообщил Кошелев.