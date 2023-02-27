МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Продажи на первичном рынке жилья в Китае в феврале резко выросли после падения в предыдущем месяце, получив поддержку со стороны повышения спроса в малых и средних городах. Это произошло после того, как были отменены меры сдерживания COVID-19 и введены меры поддержки рынка недвижимости. Россиян предупредили, когда за курение дома их могут оштрафовать

Согласно данным, представленным в понедельник Китайской академией индексов, крупнейшей независимой компанией, занимающейся изучением рынка недвижимости, продажи на первичном рынке жилья в квадратных метрах в феврале выросли на 31,9% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 34,3% в январе.

Рынок недвижимости Китая в прошлом году переживал жесткий кризис, который был спровоцирован правительственными мерами, направленными на сдерживание растущего долга. Многие застройщики объявляли о банкротстве или о задержке платежей и падении продаж.

С тех пор власти развернули меры поддержки сектора.

Продажи в феврале по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 63,8% в городах третьей категории и на 43,9% и 5,0% в городах второй и первой категории соответственно.

Общие запасы на рынке жилья в феврале в семи городах, выбранных академией, упали на 1,00% по сравнению с предыдущим месяцем. В мегаполисах Шэньчжэнь и Пекин запасы упали на 4,89% и 3,01% соответственно.