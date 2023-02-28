МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Секретами прибыльной продажи загородной недвижимости поделились с "Известиями" эксперты "НДВ Супермаркет Недвижимости".

По их утверждениям, наибольшим спросом сегодня пользуются дома с отделкой и мебелью. Назван месяц, когда выгоднее всего положить деньги на вклад

"Для продажи загородной недвижимости в разумные сроки, желательно привести объект в порядок. Предпродажная подготовка дома — один из гарантов успешной сделки. Даже недорогой косметический ремонт придаст объекту презентабельный внешний вид, повысит его привлекательность и стоимость", — пояснили в "НДВ Супермаркет Недвижимости".

В частности, продавцу рекомендуется подкрасить стены, привести в порядок фасад, осушить подвал, вымыть полы и окна, устранить неприятные запахи и настроить хорошее освещение.

По словам руководителя департамента городской недвижимости компании Елены Мищенко, "минимальный ремонт, обновление отделки фасада, чистота, отсутствие захламленности и неприятных запахов, комфортная температура — помогут произвести на покупателя хорошее впечатление и повысят шансы на успешную реализацию недвижимости".

Особое внимание, подчеркнула Мищенко, следует уделить визуальному оформлению объявления о продаже загородного дома — сегодня нельзя публиковать некачественные фото- или видеопрезентации.