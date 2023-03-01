МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Компания Nationwide сообщила в среду о том, что цены на жилье в Великобритании в феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года снизились впервые с июня 2020 года. Генсек ООН заявил о росте нищеты и голода впервые за десятилетия

Годовое падение, составившее 1,1%, было самым глубоким с ноября 2012 года, сказал в компании.

По сравнению с январем цены снизились на 0,5%.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали снижения на 0,9% по сравнению с февралем 2022 года и на 0,4% по сравнению с январем.