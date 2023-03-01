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2023
https://1prime.ru/development/20230301/839942244.html
Индекс цен на жилье в Великобритании упал впервые с июня 2020 года
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Компания Nationwide сообщила в среду о том, что цены на жилье в Великобритании в феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года снизились впервые с июня 2020 года. Годовое... ПРАЙМ, 01.03.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, великобритания, цены, жилье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Компания Nationwide сообщила в среду о том, что цены на жилье в Великобритании в феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года снизились впервые с июня 2020 года.
Годовое падение, составившее 1,1%, было самым глубоким с ноября 2012 года, сказал в компании.
По сравнению с январем цены снизились на 0,5%.
Опрошенные Reuters экономисты ожидали снижения на 0,9% по сравнению с февралем 2022 года и на 0,4% по сравнению с январем.