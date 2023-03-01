ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — ПРАЙМ. Рабочая группа финского Минобороны обнаружила возможности для большего ужесточения контроля операций с недвижимостью граждан из России и других стран вне Европейского экономического пространства, сообщили в ведомстве. Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

"Рабочая группа пришла к выводу о возможности ужесточения контроля за иностранным владением недвижимостью", — сказано в релизе.

Во-первых, предложили в ведомстве, иностранные юрлица из-за пределов ЕЭП могут обязать получать разрешение на покупку недвижимости и следить, чтобы собственность не распределялась между несколькими покупателями. Во-вторых, отметили в Минобороны, можно усилить мониторинг по аренде. Наконец, группа предложила вводить санкции против фиктивных компаний.

Для проведения необходимых реформ потребуются годы, подчеркнули в финском оборонном ведомстве.

Как указали в Минобороны страны, дальнейшие шаги по реализации изложенных мер определит правительство после выборов 2 апреля.