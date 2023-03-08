МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. В крупных городах России стоимость квартир в новостройках составляет в среднем 110,8 тысячи рублей за квадратный метр — на 14% больше, чем на вторичном рынке, хотя несколько лет назад было иначе, рассказали РИА Недвижимость компании "Мир квартир". Индекс цен на жилье в Великобритании упал впервые с июня 2020 года

По ее данным, сейчас новостройки дороже "вторички" в 62 городах из 70 крупнейших в стране. Сильнее всего "первичка" обгоняет по стоимости вторичное жилье в Астрахани (на 65%), Новокузнецке (на 52%), а также в Челябинске (на 32%), Краснодаре (на 32%) и Архангельске (на 32%).

В Москве первичное жилье дороже вторичного почти на 7%, в Петербурге — на 20%, в Сочи — на 24%.

Строящееся жилье дешевле готового в Махачкале (на 47%), Владимире (на 10%), Грозном (на 6%), Улан-Удэ (на 5%), Владикавказе (на 5%), Магнитогорске (на 2%), Севастополе (на 2%) и Владивостоке (на 1%).

"Раньше считалось, что новостройка должна стоить меньше, чем готовая квартира, ведь она представляет собой голые бетонные стены, которые еще предстоит превращать в жилое помещение посредством недешевого ремонта. Ситуацию во многом изменило распространение на рынке квартир с отделкой, что уравняло в правах оба сегмента. Удорожанию новостроек способствовало и повышение стоимости стройматериалов", — рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко,

Однако, напомнил он, главным фактором, разогнавшим цены на рынке недвижимости, стала введенная в 2020 году льготная ипотека. С ней покупка квартиры оказалась доступна широким слоям населения, и застройщики смогли существенно поднять ценники. Если в 2019 году в среднем по России квадратный метр в новостройке стоил на 5% меньше, чем на вторичном рынке, то в 2021-м "первичка" впервые превысила по цене готовое жилье.