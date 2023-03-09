МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Дефицит кадров в российском строительстве и сфере ЖКХ в настоящее время составляет примерно 260 тысяч человек, рассказал в интервью РИА Недвижимость первый замглавы Минстроя Александр Ломакин. Назван объем застройки в 2023 году по программе КРТ

"На сегодняшний день мы видим реальную потребность примерно в 171 тысячу человек в строительной сфере и приблизительно в 90 тысяч человек в сфере ЖКХ. При этом в целом в строительной отрасли и ЖКХ в стране работает около 11 миллионов человек", — сказал он.

Ломакин уточнил, что наиболее востребованными специальностями в строительстве сейчас являются технологический монтажник трубопроводов, электрогазосварщик, плотник, бетонщик, арматурщик. Сфера ЖКХ больше всего нуждается в инженерах-энергетиках, слесарях аварийно-восстановительных работ, электромонтерах по ремонт электрооборудования, слесарях-ремонтника, сантехниках и электрогазосварщиках.

Как подчеркнул чиновник, в целом проблемная ситуация с кадрами, возникшая в начале 2020 года на фоне эпидемии коронавируса, улучшилась в прошлом году. Это произошло за счет закрытия отдельных иностранных компаний, откуда уволенные сотрудники перешли на работу в строительство и сферу ЖКХ, пояснил он.

Полностью интервью с Александром Ломакиным читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.