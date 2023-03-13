МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Компания "Жировой комбинат", входящая в группу "Русагро", арендовала офис площадью более 1,3 тысячи квадратных метров в бизнес-центре Wall Street на Валовой улице в Москве, ранее занимаемый немецкой косметической компанией Wella Professionals, сообщили РИА Недвижимость в компании Remain, выступившей консультантом сделки. "Русагро" сообщила о снижении капзатрат в 2022 году

"Компания Wella Professionals, которая располагалась на втором этаже, решила покинуть российский рынок. После переезда компании "Жировой комбинат" структуры "Русагро" совокупно будут занимать в Wall Street около 4,5 тысяч квадратных метров", — рассказал представитель Remain.

Ранее офис "Жирового комбината" располагался в бизнес-центре White Stone в районе станции метро "Белорусская", уточнил он.

В Remain также отметили, что "Русагро" с помощью консолидации структур в одном месте намеревается сделать свою операционную деятельность более эффективной.

Немецкая парфюмерно-косметическая компания Wella основана в 1880 году. В России работала с 1994 года, в мае прошлого года объявила об уходе из страны.