МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Среднее время продажи квартиры в России достигло исторического максимума: сейчас реализовать свою недвижимость можно в среднем за 7,5 месяца, рассказали РИА Новости аналитики инвестиционной компании "Флип". Раскрыт неожиданный плюс покупки квартиры в браке

"В среднем срок реализации квартиры в России составляет 7,5 месяца. За год данный показатель вырос на два месяца и достиг своего исторического максимума", — указали аналитики, уточнив, что речь идет о показателе по состоянию на начало марта.

При этом, по их данным, традиционно вторичное жилье продается чуть дольше: в среднем разница составляет около 30 дней. Аналитики добавили, что количество комнат и метраж напрямую связаны со сроком реализации.

Так, быстрее всего продаются однокомнатные квартиры — не более семи месяцев со времени выставления на продажу до заключения сделки. Дольше всего продаются квартиры, которые имеют свыше трех комнат: там срок реализации приближается к году.

Данный фактор аналитики объяснили тем, что метраж прямо пропорционально влияет на стоимость, а учитывая, что около 30% квартир покупается с целью инвестиций, то здесь покупатель учитывает все нюансы: стоимость, спрос на дальнейшую аренду, спрос на продажу.