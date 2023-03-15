МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ввод жилья в России в феврале 2023 года, по оперативным данным, снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17% — до 8,3 миллиона квадратных метров, сообщается в материалах Росстата. Среднее время продажи квартиры в России достигло исторического максимума

В январе-феврале текущего года, по данным ведомства, в стране сдали 20,3 миллиона квадратных метров жилья — на 0,2% меньше в сравнении с январем-февралем прошлого года.

Населением за два месяца построено почти 11,7 миллиона "квадратов" жилья (примерно 58% от общего объема) — почти на 8% меньше к аналогичному периоду прошлого года. В феврале ввод такого жилья упал на 23,5% — до 5,4 миллиона "квадратов", отмечается в материалах Росстата.

По данным ведомства, среди регионов по вводу жилья в январе-феврале 2023 года лидируют Подмосковье (1,8 миллиона квадратных метров), Москва (1,5 миллиона "квадратов"), Краснодарский край (1,4 миллиона), Татарстан (более 1 миллиона).