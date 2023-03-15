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2023
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Генпрокурор назвал стоимость недвижимости, изъятой у коррупционеров за год
Недвижимость
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У чиновников, уличенных в коррупции, за год изъяли более 7,5 объектов недвижимости стоимостью свыше 90 миллиардов рублей, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. Чиновник... ПРАЙМ, 15.03.2023
право, общество , бизнес, новости, недвижимость, генпрокуратура, коррупция, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. У чиновников, уличенных в коррупции, за год изъяли более 7,5 объектов недвижимости стоимостью свыше 90 миллиардов рублей, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
Чиновник отметил, что сумма удовлетворенных исков прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам в прошлом году выросла в три раза.
"В доход государства фактически поступило 7,5 тысяч объектов имущества на сумму свыше 90 миллиардов рублей", — подчеркнул он в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
По словам Краснова, в текущих реалиях взяточничество и другое корыстное злоупотребление властью является проявлением пренебрежения ко всему, что дорого россиянам.