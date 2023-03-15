МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. У чиновников, уличенных в коррупции, за год изъяли более 7,5 объектов недвижимости стоимостью свыше 90 миллиардов рублей, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. Генпрокурор рассказал о компаниях, выведенных из-под иностранного контроля

Чиновник отметил, что сумма удовлетворенных исков прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам в прошлом году выросла в три раза.

"В доход государства фактически поступило 7,5 тысяч объектов имущества на сумму свыше 90 миллиардов рублей", — подчеркнул он в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

По словам Краснова, в текущих реалиях взяточничество и другое корыстное злоупотребление властью является проявлением пренебрежения ко всему, что дорого россиянам.