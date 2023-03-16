МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Консалтинговая компания Nikoliers оценила стоимость активов девелоперской группы "Эталон" по состоянию на 31 декабря 2022 года в 288 миллиардов рублей, что на 7% больше в сравнении с оценкой на конец предыдущего года, сообщила пресс-служба застройщика. Мишустин пообещал следить за ситуацией со льготной ипотекой

Как указывается в сообщении, продаваемая площадь портфеля проектов группы увеличилась за год на 7% — до 6,4 миллиона квадратных метров. Число регионов присутствия компании возросло в 2022 году с семи до восьми, в том числе за счет приобретения российского бизнеса финского концерна YIT. Рыночная стоимость недвижимости в 38 текущих проектах и завершенных объектах жилого и коммерческого назначения была оценена Nikoliers в 272 миллиарда рублей — на 6% выше стоимости портфеля застройщика на конец 2021 года.

"В периметр оценки активов также вошел объединенный производственный блок группы "Эталон", включающий собственные генподрядные и субподрядные организации, сервисный бизнес, а также компании в сфере ИТ и производственные предприятия, включая производство модулей, ввод в эксплуатацию первой очереди которого запланирован на 2023 год. Рыночная стоимость производственного блока с начала года увеличилась на 14% и составила 16 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в основном на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", которой принадлежит 49% компании.