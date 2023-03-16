МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В доме в Ялтинском районе, в котором находятся апартаменты Владимира Зеленского, есть квартиры других "мутных персонажей", заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Крым 24". В Турции оценили, как Крым справился с санкциями Запада

"В том доме достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины", — сказал он.

Глава Крыма добавил, что в данный момент по квартирам идет выборка.

Ранее в 2019 году пресс-служба Зеленского сообщала о покупке его женой Еленой квартиры в поселке Ливадия. Аксенов в беседе с РИА Новости обещал передать недвижимость малообеспеченным или многодетным семьям.