МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк России абсолютно не устраивают "черт знает какие" схемы застройщиков по ипотеке, регулятор будет с ними бороться, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Греф назвал ипотеку фактором хорошей прибыли Сбербанка

"Что касается разных ипотечных схем от застройщика, траншевые ипотеки с возвратом, кэшбэк, нас абсолютно не устраивают эти схемы. Черт знает какие, как вы сказали. Согласна с этим. И мы не только мониторим эту систему, и готовы принять решение по ним", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

"Конечно, мы с этими схемами будем бороться, и я уже говорила, ещё раз повторю, если они будут множиться, то мы будем очень настойчиво выходить в Думу и предлагать принять решения, по которым такие ипотечные программы только возможны в рамках строго описанных законов, чтобы не было никаких отклонений, потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщику, а во многом это недробросовестные продажи", — добавила глава ЦБ.

ЦБ РФ НЕ УСТРАИВАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНСТРОЯ ПО СТАВКАМ В 3-4% ПО ИПОТЕКАМ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА, ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ — НАБИУЛЛИНА

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