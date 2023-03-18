МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба предлагает средства из Фонда национального благосостояния направлять на решение проблем ЖКХ — как ожидается, новая мера может снизить себестоимость строительства и повлиять на цену квадратного метра, пишут "Известия". ЦБ не устроили "черт знает какие" схемы по ипотеке

Проект документа предусматривает, что ресурсоснабжающая компания по комплексной заявке застройщика может построить с привлечением средств ФНБ инженерные сети для техприсоединения к тепло-, водоснабжению, водоотведению. Это, как отмечается, даст возможность организациям строить сразу сети большего диаметра с учетом подключения всех потенциальных объектов, а компаниям, планирующим строительство, снизить плату за подключение. Также, как пояснили в ФАС, существенно сократятся и сроки подключения. Сейчас средний срок подключения составляет от 18 месяцев до трех лет.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко пояснил, что в случае реализации данного проекта процент снижения платы на подключение будет зависеть от количества застройщиков, которые будут использовать данные инженерные сети.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова отметила, что сейчас существует проблема: когда есть проект будущей застройки территории, где планируется построить много домов силами нескольких застройщиков, за техприсоединением обращаются к РСО несколько компаний. И она строит инфраструктуру не на все дома, которые там появятся, а для каждого застройщика. "Если сразу положить трубу большого диаметра на всех, то не понятны дальнейшие действия, кто заплатит и как, не окажется ли РСО без оплаты. Наверное, если использовать деньги ФНБ, давать их под меньший процент, передавать гарантии, что действительно там будет определенное количество застройщиков, то это улучшит экономику как ресурсоснабжающей организации, так и тех застройщиков, которые будут строить на этой территории дальше", — сказала она.

В результате, подчеркивает Булгакова, это снизит себестоимость строительства и скажется на цене квадратного метра жилья для россиян.