МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сбербанк намерен выдать по итогам марта 2023 года ипотечные кредиты общим объемом 300 миллиардов рублей — на 22% больше в сравнении с прошлым месяцем, сообщила пресс-служба банка. Сбербанк и Киргизия заключили соглашение о применении ИИ в медицине

В сообщении указывается, что в январе Сбербанк выдал ипотеки на 171 миллиард рублей, а в феврале — на 247 миллиардов рублей.

"Таким образом, в первом квартале прогнозируется объем выдач жилищных кредитов "Сбера" в размере около 720 миллиардов рублей", — уточняется в пресс-релизе.

Ожидается, что на ипотеку по льготным программам (семейная, господдержка, ипотека для IT) придется 42% всех выдач в январе-марте 2023 года — на 21% больше результата первого квартала 2022 года.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в ипотечном сегменте видит рост: количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с февралем 2022 года рост составил 18%.

В банке добавили, что даже в январе (в "низкий сезон") клиенты оформили ипотеку на общую сумму 171 миллиард рублей. А в феврале этот показатель вырос до 247 миллиардов.

Значительную долю в общем объеме выдач занимает льготная ипотека. Так, по итогам квартала банк планирует выдать 140 миллиардов рублей по программе семейной ипотеки, 125 миллиардеров рублей по "Господдержке", 22 миллиардов по «Дальневосточной ипотеке» и 13 миллиардов по "Ипотеке для IT" — итого 300 миллиардов рублей.

Таким образом, льготная ипотека составит 42% всех выдач в январе-марте. А в сравнении с первым кварталом прошлого года объём льготных жилищных кредитов, взятых в Сбербанке, увеличился на 21%, рассказали в банке.

"Усилению спроса на ипотеку на вторичное жилье (72% всех сделок) в 2023 году, по мнению аналитиков "Домклика", способствовало снижение цен. Удержать спрос на новостройки помогло расширение семейной и IT-ипотеки", — также отмечается в сообщении.