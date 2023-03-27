МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Снижения цен на жилье в России при текущих рыночных условиях в строительной отрасли ждать не стоит, заявил в понедельник на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" замглавы Минстроя Никита Стасишин. Минфин предложит ввести льготную ипотеку для госслужащих, пишут СМИ

"Не надо ждать снижения роста цен на квадратный метр с учетом роста некоторых позиций строительных материалов, с учетом роста проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларируемого качества проектов, с учетом стоимости земли и так далее", — сказал он.

Стасишин призвал некоторых аналитиков быть осторожными в своих прогнозах, чтобы не вводить людей в заблуждение.

"Сегодня, на мой взгляд, идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий", — добавил он.