МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Условия ипотечных кредитов, выданных по программам от застройщиков с так называемыми околонулевыми ставками, с которыми борется Центробанк, останутся без изменений для заемщиков, сообщил во вторник на XXI всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Минфин предложит ввести льготную ипотеку для госслужащих, пишут СМИ

ЦБ еще в прошлом году раскритиковал схемы с околонулевой ипотекой от застройщиков, отметив, что их нужно закрывать. Как указывала глава регулятора Эльвира Набиуллина, застройщики, предлагая такие программы, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту. В ответ Минстрой предложил альтернативный вариант схемы ипотеки — ставки под 3-5%. Однако ЦБ не устраивает и это предложение, дискуссия продолжается.

По словам Данилова, к кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня, будут применяться повышенные резервы, а также надбавки за покрытие рисков.

"Заемщиков никто не трогает, здесь вопрос исключительно про банки", — подчеркнул он.