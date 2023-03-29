МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Жителю Москвы для покупки квадратного метра жилья до введения льготной ипотеки нужно было работать в среднем около 2,5 месяца — а сейчас этот показатель вырос до четырех месяцев, подсчитала для РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова. В Минстрое призвали не ждать снижения цен на жилье

"До внедрения льготных программ, в начале 2020 года, для покупки квадратного метра жилья москвичу нужно было работать 2,5 месяца, а сейчас же — около четырех. Повышение доступности жилья возможно при снижении стоимости квадратного метра, причем запас финансовой прочности большинства застройщиков это позволяет", — отмечает эксперт.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной 2020 года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле 2020 года она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле 2021 года до 7,3%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10 триллионов рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что повышение цен тогда "съело" весь эффект от снижения ставки.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что льготную ипотеку на новостройки продлят до 1 июля 2024 года, но при этом ставки по ней будут увеличены до 8% годовых. При этом глава государства отметил, что этот механизм постепенно планируется сворачивать. Одновременно будет расширен доступ к семейной ипотеке — она станет основным инструментом.