МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российские девелоперы в 2022 году увеличили расходы на рекламу в среднем на 28%, отдельные застройщики потратили на нее в четыре раза больше в сравнении с предыдущим годом, рассказали РИА Недвижимость во входящем в экосистему "Сбера" маркетинговом агентстве "СберМаркетинг". Девелоперы получат льготные кредиты на производство стройматериалов

Согласно анализу компании данных Mediascope, сильнее остальных увеличила затраты на рекламу в прошлом году Level Group — в 4,3 раза. В 3,5 раз выросли расходы на рекламу у МИЦ. Девелоперы "Самолет", "А101" и ПИК увеличили рекламные бюджеты почти вдвое — соответственно на 93, 88 и 72%.

"Наибольший объем расходов на рекламу в денежном эквиваленте был у "ФСК", динамика роста составила 66% в сравнении с 2021 годом. Среди десяти крупнейших девелоперов сократил расходы на рекламу (на 9%) только "Инград", — сообщили в маркетинговом агентстве.

По словам специалистов компании, основная доля рекламных бюджетов приходится на продвижение недвижимости бизнес- и премиум-сегментов, а пик активности — традиционно на сентябрь — период перед покупками к Новому году. В сентябре 2022 года девелоперы увеличили расходы на рекламу в сравнении с сентябрем 2021 года.

"В 2022 году больше всего рекламных затрат пришлось на наружную рекламу — 43%. На втором месте оказалось региональное ТВ (21%), на третьем — радио (17%). Затраты на национальное ТВ составили 13%, а на диджитал (онлайн-видеоролики и баннеры на десктопе) — 6%. У большинства девелоперов расходы на перформанс-рекламу приходятся на мобайл. При этом "МИЦ" делает большую ставку на десктоп", — рассказали в "СберМаркетинге".