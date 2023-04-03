МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Собственников квартир и частных домов хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла, а для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность, пишут "Известия" со ссылкой на доклад Минстроя в правительство. Эксперт объяснил, как можно уменьшить плату за ЖКХ

Сейчас прорабатывается инициатива, по которой в тарифы за ЖКУ планируется включить установку умных приборов. Обязанность по их обслуживанию будет возложена на ресурсоснабжающие организации. При этом плата за ЖКХ может вырасти в пределах нескольких процентов, но граждане также смогут и экономить на ресурсах

Как отмечает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям, в остальных ситуациях разрешение необходимо получать через суд.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что, возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций..

Так, штрафы сегодня предусмотрены за отказ пускать газовщиков в квартиру, их размер составляет 1–2 тысячи рублей — но выписать их пока сложно.

Член генсовета "Деловой России" Алексей Мостовщиков отметил, что реализация инициативы по обязательному допуску ресурсников в квартиры может привести к всплеску мошенничества в стране, причем в зоне особого риска окажутся пожилые люди.