МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. "Яндекс Недвижимость" добавила в каталог предложения по покупке квартир от зарубежных застройщиков. В Минстрое призвали не ждать снижения цен на жилье

"Сейчас на сервисе доступны проекты крупнейших строительных компаний ОАЭ — Damac, Omniyat, Ellington Properties, Select Group и других", — рассказали РИА Недвижимость в сервисе.

Как уточнили там, в каталоге объявлений о недвижимости от "Яндекса" уже более 200 проектов от партнеров и застройщиков в ОАЭ. Речь идет как об объектах на этапе строительства, так и уже сданных жилых комплексах.

"Со временем каталог пополнится предложениями и в других странах. В планах до конца года увеличить количество предложений только в новостройках как минимум в два раза", — добавил представитель сервиса.