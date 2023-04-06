МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Сбербанк с 6 апреля запустил ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке для физлиц по ставке от 12,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации

"С 6 апреля физлица могут взять в "Сбере" ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке. Раньше такая возможность была только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей", — сказано в сообщении.

Ставка по такой ипотеке на "Домклик" составит от 12,7% годовых, кредит выдается на срок от 1 года до 25 лет, а его сумма может составлять от 500 тысяч до 100 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 30%. Обеспечение по ипотеке — купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.

Ипотеку на коммерческую недвижимость могут взять заёмщики, подтверждающие доход и занятость, в возрасте от 21 года до 75 лет, в том числе самозанятые (за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий).

"Мы ожидаем, что новая ипотечная программа "Сбера" будет востребованной — ранее физлица не могли купить коммерческую недвижимость в ипотеку. Всё больше помещений на первых этажах многоквартирных домов переводится из статуса жилых в нежилые. Во многих новостройках первые этажи полностью или частично запланированы под коммерческую недвижимость, где можно открыть салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы, учебные центры", — прокомментировал и. о. директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.