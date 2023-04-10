МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Госдуме призвали защитить россиян, которые покупают купленную ранее на средства маткапитала квартиру, передает RT. Совфед рекомендовал продумать использование маткапитала на покупку авто

С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она направила обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Парламентарий предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Она напомнила, что если семья приобретает квартиру с помощью маткапитала, то право собственности обычно оформляется на одного из родителей. При этом есть обязательство, по которому в течение полугода жилье должно быть оформлено в общую долевую собственность, в том числе с выделением долей несовершеннолетним детям. Если это условие не выполнено, то суды принимают решение о недействительности всех последующих сделок купли-продажи с этим жильем, что грубо нарушает права добросовестных приобретателей.

"На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал, рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищён, и мы должны ему эту защиту обеспечить", — подчеркнула парламентарий.

Она предложила создать конкретный механизм, позволяющий контролировать распределение долей в квартире. По ее словам, необходимо, чтобы сведения о распоряжении средствами маткапитала обязательно вносились в ЕГРН.

Для этого, по словам Лантратовой, нужно внести изменения в федеральный закон №218-Ф3 "О государственной регистрации недвижимости".

"С учетом изложенного прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть целесообразность и возможность реализации данной инициативы и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в письме.