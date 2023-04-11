МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Площади ушедшего из России американского бренда женского нижнего белья Victoria's Secret в московском торговом центре "Европейский" займет сеть косметики и парфюмерии "Золотое яблоко", рассказал РИА Недвижимость представитель торгового центра. Магазины Zara готовятся к открытию под новым названием в московских ТЦ

"Общая площадь магазина составит более 1,5 тысяч квадратных метров", — уточнил директор по недвижимости ритейлера Евгений Сапфиров, назвав открытие новой торговой точки флагманским проектом для компании.

"Золотое яблоко" — одна из крупнейших парфюмерно-косметических сетей в России. Главный офис компании расположен в Екатеринбурге.

"Европейский" принадлежит компании "Киевская площадь", которая управляет активами бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева — одних из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве. Бизнесмены несколько лет подряд возглавляют составляемый журналом Forbes рейтинг российских рантье.