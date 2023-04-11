МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Инвестиции в коммерческую недвижимость России за первый квартал 2023 года составили 1,3 миллиарда долларов (без учета инвестиций в земельные участки), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза, четверть этого объема пришлась на Санкт-Петербург, подсчитали в консалтинговой компании Nikoliers. Россияне стали покупать меньше недвижимости в Финляндии

"За три месяца 2023 года в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга было инвестировано 336 миллионов долларов, что превышает объем транзакций за все первое полугодие 2022 года (334 миллионов долларов). За весь 2022 год в коммерческую недвижимость Северной столицы было инвестировано около 515 миллионов долларов (18% от общего объема по России)", — говорится в сообщении компании.

По данным Nikoliers, в последний раз такой объем инвестиций в существующие активы Петербурга фиксировался в 2019 году, когда арабский фонд Mubadala Investment закрыл сделку по покупке у Morgan Stanley половины ТРК "Галерея". В 2023 году подобной знаковой сделкой, по оценке компании, стало приобретение Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") портфеля из десяти отелей в четырех городах России у норвежской Wenaas Hotel Russia. Шесть приобретенных гостиниц находятся в Петербурге.

В числе других крупных сделок, закрытых в первом квартале 2023 года, консультанты назвали покупку армянским фондом Balchug Capital у финских акционеров БЦ "Пулково Скай" (76 тысяч квадратных метров), приобретение Central Properties у международного оператора складской недвижимости Logicor логистического комплекса (более 40 тысяч квадратных метров) и продажу датской компанией A.P. Moeller-Maersk Group производственно-складского комплекса в "PNK Парк Софийская КАД" (23,5 тысячи квадратных метров).

"Мы ожидаем, что рынок инвестиций в коммерческую недвижимость будет демонстрировать рост на протяжении всего года: ряд западных компаний, которые ранее не заявляли о выходе из своих российских активов, начали переговоры об их продаже. На фоне ожидаемой продажи активов объем инвестиций по итогам 2023 года может побить рекорд 2019 года, когда сумма транзакций в коммерческую недвижимость Северной столицы составила 908 миллионов долларов", — говорится в сообщении.