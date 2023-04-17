МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Минцифры России предлагает отменить требование по минимальной заработной плате для получения льготной ипотеки для IT-специалистов до 30 лет включительно, а также вдвое увеличить кредитный лимит по программе, говорится в сообщении ведомства. ЦБ не изменит регулирование для выдачи льготных кредитов на приватизацию

"Минцифры предлагает отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на IT-ипотеку. Что хотим сделать: исключить требование о минимальном размере зарплаты для специалистов до 30 лет (включительно), увеличить кредитный лимит по программе с 240 до 500 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-специалистов. Так, была запущена льготная IT-ипотека, в рамках которой можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в январе заявил, что кредиты по льготной ипотеке станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. До этого получить ипотеку могли лишь сотрудники в возрасте от 22 до 44 лет, работающие в IT-компаниях, являющихся получателями налоговых льгот.

Также, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, были снижены требования к минимальной зарплате, необходимой для получения ипотеки. Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 до 120 тысяч рублей для городов-миллионников и со 100 до 70 тысяч рублей для других населенных пунктов. Исключение — Москва. Здесь требования к зарплате остались такими же — не менее 150 тысяч рублей.