МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сталь и арматура в России выросли в цене почти на 30 процентов с начала февраля текущего года, заявил замминистра строительства и и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Музыченко. ФАС проанализирует причины роста цен на арматуру

Замглавы ведомства отметил в Совфеде, что рост стоимости многих стройматериалов находится в пределах инфляции. При этом, добавил он, с февраля текущего года цена стали и арматуры поднялась на 30 процентов, а стальных труб — на десять процентов.

Минстрой ранее обращался в Федеральную антимонопольную службу в связи с ростом стоимости металла.