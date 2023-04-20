МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Население России является главным инвестором строительства недвижимости в стране, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Юрист объяснил, как быстро переоформить недвижимость на супруга

Замглавы кабмина в четверг выступил на совместном заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"Основной инвестор строительства жилья — это население", — указал он.

По словам Хуснуллина, россияне за последние три года вложили в недвижимость девять триллионов рублей. Он отметил, что на каждые десять копеек государственных инвестиций, строительный сектор получает 90 копеек частных.

В этой связи, подчеркнул вице-премьер, российские власти должны работать для соблюдения интересов населения.