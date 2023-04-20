Хуснуллин назвал основной источник финансирования строительства жилья
Хуснуллин назвал население основным источником финансирования строительства жилья в России
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Население России является главным инвестором строительства недвижимости в стране, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Замглавы кабмина в четверг выступил на совместном заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
"Основной инвестор строительства жилья — это население", — указал он.
По словам Хуснуллина, россияне за последние три года вложили в недвижимость девять триллионов рублей. Он отметил, что на каждые десять копеек государственных инвестиций, строительный сектор получает 90 копеек частных.
В этой связи, подчеркнул вице-премьер, российские власти должны работать для соблюдения интересов населения.