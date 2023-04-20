МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Льготная ипотека на "вторички" в России требует значительного объема средств, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. СМИ: в России могут увеличить лимит по семейной ипотеке в городах

"Конечно, снижение ставок по ипотеке на вторичное жилье — это был бы большой плюс, но это требует большого объема денег", — сказал он.

По словам Хуснуллина, государство поддерживает только первичный рынок жилья, доля которого в России составляет только 30 процентов.

Замглавы правительства на этом фоне выразил надежду на падение ставок после решения Банка России по ключевой. Хуснуллин указал, что при понижении показателя субсидии на вторичный рынок не понадобятся.

Он также призвали рассмотреть меры поддержки рынка жилья, такие как рассрочка и ссудо-сберегательные кассы.

Кроме того, Хуснуллин отметил, что застройщики в данный момент настороженно смотрят на программу ипотеки в новых регионах по ставке два процента. Однако, подчеркнул он, уже есть около 70 площадок, где желают строить местные компании.

"И мы, конечно, в первую очередь будем поддерживать местные компании, которые понимают этот рынок, там же есть специфика рынка", — сказал вице-премьер.