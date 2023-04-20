МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России поддерживает рост строительного рынка в стране, но стоимость новостроек не должна отрываться от доходов населения. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Хуснуллин назвал основной источник финансирования строительства жилья

"Иногда как-то так позиционируется, что Банк России выступает против снижения ставок по ипотеке, чуть ли не так это подается. Здесь надо правильно расставить акценты: мы не против снижения ставок по ипотеке, мы за снижение ставок по ипотеке, но за честное снижение ставок по ипотеке, без схем, без манипулирования", — отметил аналитик.

Данилов на конференции "Время изменений: новые вызовы в отрасли и перспективы развития" подчеркнул, что ЦБ выступает за применение точечной господдержки с социальной функцией, например, семейной ипотеки.

Кроме того, аналитик добавил, что Центробанк поддерживает обильное развитие отрасли. При этом он указал, что увеличение стоимости новостроек не должно отрываться от доходов потенциальных покупателей.

Данилов напомнил, что цены на первичное и вторичное жилье "разошлись" из-за схемы застройщиков с "околонулевыми" ставками по ипотеке. В заключение аналитик ЦБ задался вопросом, что на самом деле мешает сделать жилье доступным для населения.