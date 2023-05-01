МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Цены на жилье в 100 крупных и средних городах городах Китая в апреле продолжили расти при поддержке мер, предпринятых властями для стимулирования спроса. В России с 1 мая закончится дешевая ипотека

По данным China Index Academy, которая занимается исследованиями рынка недвижимости, в апреле по сравнению с мартом цены выросли на 0,02%.

При этом число городов, где цены росли, сократилось до 30 с 41 в марте.

Политбюро Коммунистической партии Китая заявило в пятницу о том, что Пекин будет поддерживать спрос на жилье, обеспечивать сдачу жилья в эксплуатацию и способствовать стабильному развитию рынка недвижимости.

Сектор недвижимости, на который приходится около четверть китайской экономики, в прошлом году понес большие потери: многие девелоперы не сумели завершить проекты, и некоторые покупатели прекратили выплаты по ипотечным кредитам. На спросе также негативно сказывались карантинные меры во время пандемии.

После отмены связанных с COVID ограничений в декабре продажи жилья в ключевых городах восстанавливаются, но доверие потребителей остается неустойчивым.