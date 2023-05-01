China Index Academy: цены на жилье в Китае поднялись на 0,02 процента в апреле
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Цены на жилье в 100 крупных и средних городах городах Китая в апреле продолжили расти при поддержке мер, предпринятых властями для стимулирования спроса.
По данным China Index Academy, которая занимается исследованиями рынка недвижимости, в апреле по сравнению с мартом цены выросли на 0,02%.
При этом число городов, где цены росли, сократилось до 30 с 41 в марте.
Политбюро Коммунистической партии Китая заявило в пятницу о том, что Пекин будет поддерживать спрос на жилье, обеспечивать сдачу жилья в эксплуатацию и способствовать стабильному развитию рынка недвижимости.
Сектор недвижимости, на который приходится около четверть китайской экономики, в прошлом году понес большие потери: многие девелоперы не сумели завершить проекты, и некоторые покупатели прекратили выплаты по ипотечным кредитам. На спросе также негативно сказывались карантинные меры во время пандемии.
После отмены связанных с COVID ограничений в декабре продажи жилья в ключевых городах восстанавливаются, но доверие потребителей остается неустойчивым.