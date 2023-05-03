МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В Крыму под национализацию попадут новые объекты украинских олигархов, работа по выявлению их собственности продолжается, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. В Крыму отметили популярность новых модульных отелей

Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

"Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества. Мы не можем предварительно оглашать вошедшие в них объекты. Это связано с тем, что украинские собственники, когда узнают о наших планах, активизируются, начинают пытаться выводить прибыль", — сказал Константинов.

По его словам, продажа уже национализированного имущества планируется во второй половине этого года с аукциона.