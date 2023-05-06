МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ сократило более 50 административных процедур в сфере строительства, посчитав их избыточными, что поможет ускорить реализацию проектов, сообщается на сайте кабмина. Названы регионы с самыми высокими доходами от инвестиций в недвижимость

"Правительство продолжает работу по сокращению административных процедур в строительстве… Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, сокращающее исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований при возведении объектов на 52 позиции — с 751 до 699", — сказано в сообщении.

По мнению кабмина, процедура также позволит быстрее реализовывать инвестиционные проекты и проекты с бюджетным финансированием. Так, теперь при строительстве объектов рядом с портовыми складами, к которым подведена железная дорога, больше не нужно получать согласование от РЖД, региональных или местных властей.

При вводе объекта в эксплуатацию застройщику не потребуется предоставлять документы, которые не имеют прямого отношения к сдаче построенного здания.

"Одновременно исключается ряд документов, сведений и материалов, которые имеются в распоряжении органов власти и могут быть представлены в порядке межведомственного взаимодействия", — сказано в сообщении.