МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил Минфину, Минстрою и Минвостокразвития запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны, сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующие документы. Правительство изучит предоставление льготной ипотеки педагогам до октября

Отмечается, что распространить на арктические регионы дальневосточную ипотеку под два процента предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский еще в апреле 2023 года.

В Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край и Архангельская область.

По словам Цыбульского, указанная инициатива станет одной из наиболее эффективных мер, которая, на его взгляд, поможет улучшить демографическую ситуацию в регионе и сократит отток населения из Арктики.