В России планируют ввести новый вид льготной ипотеки
СМИ: вице-премьер Трутнев поручил ввести льготную ипотеку в Арктической зоне
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил Минфину, Минстрою и Минвостокразвития запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны, сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующие документы.
Отмечается, что распространить на арктические регионы дальневосточную ипотеку под два процента предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский еще в апреле 2023 года.
В Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край и Архангельская область.
По словам Цыбульского, указанная инициатива станет одной из наиболее эффективных мер, которая, на его взгляд, поможет улучшить демографическую ситуацию в регионе и сократит отток населения из Арктики.