МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цены на первичном рынке жилья Китая в апреле росли уже четвертый месяц подряд, хотя и более медленными темпами. Настрой в секторе недвижимости улучшился в связи с усилиями правительства по стабилизации обстановки после резкой отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года. Адвокат объяснил, кого могут заселить в квартиру без согласия хозяина

Индекс цен на первичном рынке жилья в апреле вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно подсчетам Reuters, основанным на данных Национального бюро статистики Китая.

При этом цены упали на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало уже 12-м подряд годовым снижением. В марте годовое падение цен составляло 0,8%.

С ноября прошлого года власти Китая предпринимали агрессивные меры поддержки испытывающего трудности сектора недвижимости, что способствовало улучшению настроений в последние несколько месяцев. Тем не менее, неопределенность по поводу перспектив сохраняется на фоне в целом неровного восстановления китайской экономики.