МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в апреле увеличились на 4,1% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 683 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. В Турции заявили, что не намерены запрещать продажу жилья иностранцам

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали уменьшения показателя до 665 тысяч с изначально обнародованного уровня предшествовавшего месяца в 683 тысячи, который был пересмотрен до 656 тысяч.

По сравнению с апрелем 2022 года, когда продажи составляли 611 тысяч, в отчетном месяце зафиксирован рост на 11,8%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.