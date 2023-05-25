МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Две трети россиян предпочли бы переехать на дачу и жить там на постоянной основе, говорится в исследовании "Авито Услуги", результаты которого есть у РИА Новости. Россиянам перечислили причины не обновлять телефон и компьютер

"С наступлением теплого времени года многие стараются как можно чаще выбираться на природу, а кто-то и вовсе задумывается о временном или полноценном переезде за город. По результатам опроса платформы "Авито Услуги", 70% россиян предпочли бы жить на даче", — говорится в исследовании мнений 10 000 россиян.

Отмечается, что больше всего тех, кто хотел бы жить за городом круглый год, среди молодых людей в возрасте 35-44 лет (43%), а также среди мужчин (42%). При этом среди женщин больше тех, кому достаточно летнего отдыха на даче (36%).

Кроме того, о готовности к переезду на дачу чаще говорят люди, у которых уже есть загородный дом. Так, 46% из них уже имеет дом за городом в личной собственности, у 42% дача есть у супруга или супруги.

Интерес к загородной жизни чаще проявляют жители Центрального, Северо-Западного регионов (по 41%) и Урала (40%). Жители Сибири и Дальнего Востока считают, что отдыха за городом летом вполне достаточно, и предпочитают основную часть года жить в городе (36%).