БАКУ, 30 мая – ПРАЙМ. Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов покинул компанию, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах.

"Я покинул компанию и в настоящее время занимаюсь собственными проектами: курортным городом Sea Breeze, развитием сети фитнес-клубов, а также сети ресторанов", — сказал Агаларов РИА Недвижимость.

Свой уход он объяснил тем, что проработал в компании 22 года, а количество параллельных проектов выросло настолько, что уже не удается работать в Crocus Group с той же эффективностью, как пять или десять лет назад.

"Мы поговорили с отцом (Аразом Агаларовым, владельцем Crocus Group, – ред.) и приняли совместное решение, что мои обязанности будут распределены между ведущими топ-менеджерами компании", — добавил Агаларов.

Также Агаларов рассказал, что создал многопрофильную компанию Agalarov Development.

Ранее Агаларов сообщил об уходе из Crocus Group, чтобы сконцентрироваться на собственных проектах. Он работал в компании с 2001 года, в том числе с 2014 года — на посту первого вице-президента. Он также известен как певец и музыкант, выступает под псевдонимом Emin.

"Компания Agalarov Development будет заниматься не только строительством, но и другими направлениями", — сказал Агаларов.

По его словам, компания будет работать в девяти направлениях бизнеса и развивать 60 проектов. В частности, она будет заниматься управлением и развитием курортного комплекса Sea Breeze под Баку в Азербайджане и торгового центра Estate Mall в Подмосковье. В числе направлений Агаларов назвал ресторанный бизнес, фитнес-клубы, страхование.

Кроме того, добавил он, в планах компании — наладить выпуск напитков, для чего уже создана производственная линия в Московской области.

Crocus Group – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", концертный зал "Крокус Сити Холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом". Эмин Агаларов работал в компании с 2001 года, в том числе с 2014 года — на посту первого вице-президента. Он также известен как певец и музыкант, выступает под псевдонимом Emin.