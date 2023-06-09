МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Треть россиян в случае выигрыша 100 миллионов рублей в лотерее потратили бы средства на покупку жилья, а одна пятая — на детей и родственников, говорится в исследовании "Национальной Лотереи", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на путешествия

Исследование проводилось с февраля по апрель 2023 года среди совершеннолетних жителей России, участие приняли 7 тысяч человек.

"Отвечая на вопрос, как распорядились бы выигрышем в 100 миллионов рублей, 37% опрошенных сказали, что потратили бы деньги на покупку жилья, 20% — на детей и родственников, 17% купили бы автомобиль, 13% — вложили в инвестиции, 12% — в бизнес. При этом только 4% готовы потратить часть выигрыша на обучение и здоровье. Примечательно, что 17% опрошенных ответили, что потратили бы часть суммы на благотворительность", — сообщает бренд государственных лотерей.

При анализе ответов о том, куда россияне потратят выигрыш в 1 миллион рублей, выяснилось, что большинство готовы вложить его в недвижимость, в том числе, в ипотеку — так ответили 22% респондентов, 13% — купят машину, 12% — потратят на инвестиции или откроют вклад, 11% — поедут в путешествие, 8% — сделают ремонт. Выигрыш в 100 тысяч рублей большинство потратили бы на путешествие — так ответили 16%, и на закрытие кредитов — 10%. Еще 6% респондентов считают, что эту сумму было бы неплохо отложить, и столько же купили бы технику.

Тем не менее, как отмечается в исследовании, выигрыш в 15 тысяч рублей резко меняет предпочтения россиян. "Большинство купили бы новые лотерейные билеты при получении такого выигрыша (15%). 9% купили бы подарки, причем при больших суммах выигрыша этот ответ был крайне непопулярным. Остальное участники готовы потратить на семью (11%), шоппинг (9%) и просто на себя (7%)", — говорится в исследовании.

В случае, если выигрыш составит 3 тысячи рублей, 27% респондентов сообщили, что купят еще лотерейные билеты и попытают удачу снова, причем это самый популярный ответ, отмечается в исследовании. "На оставшееся участники купят вкусную еду (15%), одежду (4%), а также сходят в ресторан (4%) и потратят на другие развлечения (3%)", — сообщается по результатам анализа ответов.