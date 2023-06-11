МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Практику продажи кладовок в жилых домах под склады необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов. В Госдуме придумали, как снизить цены на жилье

"Во-первых, необходимо запретить практику продажи кладовок в жилых домах под склады, ввиду того, что там могут хранить и огнеопасные, и взрывчатые вещества, из-за которых может рвануть целый дом, а также запретить регистрировать в них юридические лица", — сказал Гаврилов.

По его словам, такие помещения еще "на котловане" скупают не только покупатели квартир-студий, которым негде хранить свои вещи, их скупает бизнес под мини-склады в домах, чтобы потом указывать их в качестве юридического адреса для своей компании.

"В этих помещениях или в непосредственной близости к ним проходят трубы, различные отопительные коммуникации. Это технические этажи!" — подчеркнул депутат.

Гаврилов также считает, что необходимо уйти от "гладких фасадов" и вернуться к практике возведения жилых домов с нормальными балконами. "Я не согласен с позицией девелоперов, которые строят дома без балконов, объясняя это тем, что якобы по итогам анализа они пришли к выводу, что кладовки под домом заменяют балконы. Это разные по назначению объекты — балконы изначально придуманы для пожарной безопасности, а кладовки предназначены для хранения личных вещей", — объяснил депутат.