МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Льготное арендное жилье для работников российского оборонно-промышленного комплекса появится в 2023-2024 годах, Минпромторг работает над ускоренным запуском программы, заявил вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров. Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы нужно сворачивать

Президент Владимир Путин в конце февраля текущего года поручил запустить соответствующую программу.

"Летом внесем в правительство необходимые акты, которые утвердят правила предоставления субсидий из федерального бюджета. Финансирование программы будет предусмотрено в рамках бюджетного процесса на 2024-2026 года", — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что на фоне актуальности проблемы ведомство работает над запуском финансирования уже в этом году.

Кроме того, отметил вице-премьер, Минпромторг определил четыре варианта обеспечения жильем сотрудников ОПК.

"Базово определили четыре варианта обеспечения работников предприятий ОПК жильем: субсидирование 50 процентов стоимости аренды жилья на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи в наем работникам с субсидированием 50 процентов стоимости найма, в качестве экстренной меры — субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий для предоставления работникам и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам для работников организаций ОПК", — уточнил министр.