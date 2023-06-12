МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Сочинец, продав свою квартиру, купит в Москве "однушку", а житель Нижнего Тагила — только 9 квадратных метров, рассказали РИА Недвижимость специалисты портала "Мир квартир". В Госдуме придумали, как снизить цены на жилье

В среднем по России на деньги, вырученные от продажи жилья в регионе, по подсчетам компании, можно приобрести на вторичном рынке Москвы 17 квадратных метров.

"Жители Сочи и Санкт-Петербурга оказались "равнее других" — они смогут приобрести в Москве полноценную однокомнатную квартиру площадью 37 и 34,7 квадратного метра соответственно. Довольствоваться студиями от 20 до 27 "квадратов" придется людям из Владивостока, Севастополя, Московской области, Симферополя, Казани, Сургута, Якутска, Читы, Махачкалы, Калининграда, Хабаровска, Иркутска и Нижнего Новгорода", — предупредили в "Мире квартир".

Но, по словам специалистов компании, жители всех остальных городов страны, даже миллионников, не смогут приобрести в столице и такого жилья. Без дополнительных средств им хватит только на мини-студию или комнату.

Екатеринбуржец, по данным портала, сможет позволить себе 19,7 квадратного метра, краснодарец, новосибирец, самарец, уфимец и ростовчанин — чуть более 18 "квадратов", красноярец — 17,8 квадратного метра. Денег от продажи средней квартиры в Омске, Перми, Воронеже и Волгограде хватит на 15-16 "квадратов" московской недвижимости, а в Челябинске —13,8 квадратного метра.

"Менее всего повезло жителям Нижнего Тагила — они могут рассчитывать лишь на 8,6 квадратного метра. А также людям из Кургана (10,7 квадратного метра), Магнитогорска (11,2 квадратного метра), Волжского (11,3 квадратного метра), Оренбурга (11,7 квадратного метра), Ижевска (12,9 квадратного метра), Саранска (13,1 квадратного метра), Ульяновска (13,1 квадратного метра), Смоленска (13,1 квадратного метра) и Череповца (13,2 квадратного метра)", — резюмировали в компании.