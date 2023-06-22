МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней, пишут "Известия". Россияне в этом году покупали более дешевые водонагреватели

Соответствующие нормы содержатся в проекте "Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…", который подготовила служба.

В ведомстве напомнили, что такие работы в России проводят летом, они важны для того, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду.

"В 2021 году утратил силу СанПиН "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения…", который установил требование: отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов. Из постановления Госстроя от 2003 года следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно — в летнее время", — отметили в Роспотребнадзоре.

Органы местного самоуправления устанавливают продолжительность ремонта сами, у них лишь есть рекомендация — делать это в течение двух недель. Судя по всему, эти рамки удается выдержать не всегда.

"Учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу, Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования. Поэтому служба включила положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток", — говорится в материале.

В службе уточнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена ответственность по статье 6.3 КоАП. Это означает, что тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — приостановлением деятельности на 90 суток.

Источник в Минстрое пояснил, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать ремонт, во время которого услуги не оплачиваются.



