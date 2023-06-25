СТАМБУЛ, 25 июн — ПРАЙМ. Владельцы квартир в турецкой Анталье на фоне оттока иностранцев, многим из которых отказывают в продлении вида на жительство, ослабили требования к арендаторам – готовы сдавать и местным жителям, и без предоплаты за 12 месяцев, утверждает глава Палаты риэлторов Антальи Исмаил Чаглар. Турция занимает в России до 65 процентов продаж зарубежных туров

"Ввиду того, что иностранцам отменяют (не продлевают – ред.) вид на жительство, многие вынуждены вернуться на родину, ввиду этого цены на недвижимость не растут, хотя и остаются высокими: в городе квартиру можно снять за 8-10 тысяч лир, на побережье стоимость доходит до 240 тысяч лир за месяц (почти 10 тысяч долларов — ред.). Но владельцы квартир готовы сдать их туркам", — заявил Чаглар агентству DHA.

Отмечается, что некоторые из россиян и украинцев, которым не продлили ВНЖ, отправляются в Грузию.

"Раньше арендодатели предпочитали сдать квартиру иностранцу, потребовав с него депозит за 6 или 12 месяцев. Теперь же после отъезда иностранцев аренда снизилась на 30 процентов. Критерии владельцев недвижимости сменились: теперь они говорят "пусть будет турок, пусть заплатит только за один месяц, лишь бы квартира не пустовала", — рассказал газете риэлтор Халит Мерт.

Риэлтор Хусейин Башйыгыт отметил, что в некоторых жилых комплексах Антальи запретили сдавать квартиры иностранцам. По его словам, есть случаи, когда иностранцы забирали из квартиры вещи хозяина.

Цены на жилье в Турции за год выросли почти в три раза, сообщил ранее Центробанк страны в индексе цен на недвижимость за январь 2023 года. В нем указывалось, что наибольший рост зафиксирован в Анталье и соседних с ней Бурдуре и Ыспарте — более 195 процентов, а также в Эдирне, Текирдаге и Кыркларели — около 174 процентов, в Измире показатель превысил 170 процентов. В Стамбуле индекс вырос на 154 процентов, средняя стоимость 1 квадратного метра в новой квартире в городе составляет более 28 тысяч турецких лир (более 1,5 тысячи долларов).

В ноябре на сайте change.org появилась петиция с требованием прекратить продажу и аренду недвижимости иностранцам в турецкой Анталье. Автор требует ограничить проживание иностранцев курортными отелями, петицию подписали более 20 тысяч человек.

Россияне по итогам мая остались лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции, приобретя почти тысячу объектов, сообщило ранее Бюро статистики Турции (TUIK). Всего, по данным статбюро, в минувшем апреле в Турции продано более 113 тысяч квартир. Иностранцы приобрели из этого числа более трех тысяч объектов недвижимости, что на 46 процентов ниже показателей мая 2022 года. Наиболее популярны у иностранцев Анталья, Стамбул и Мерсин.