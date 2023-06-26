МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Покупателю квартиры в 2023 году нужно узнать, находится ли продавец в России и согласен ли приехать на сделку, готов ли он открыть свои личные данные в ЕГРН и не является ли военнообязанным, рассказали РИА Недвижимость риелторы. Людям до 35 лет планируют компенсировать половину аренды жилья

ПРОБЛЕМА ДОВЕРЕННОСТЕЙ

"2022 и 2023 годы принесли нам новые особенности в покупке-продаже недвижимости. Первый момент, который стоит упомянуть, это увеличившееся число продающихся по доверенности квартир. Покупателям явно стоит уточнять, находится ли собственник квартиры в стране и, если нет, собирается ли приезжать на сделку", — отметил владелец агентства недвижимости "Вишня" Сергей Вишняков.

Надо получить подтверждение, что продавец будет присутствовать на сделке, чтобы потом (когда уже проведены все проверки и запланирован выход на сделку), собственник не сообщил, что у него нет возможности приехать и он может лишь прислать доверенность на продажу, добавил риелтор Евгений Коноплев.

По словам Вишнякова, если покупатель все же готов на то, что продавца будет по доверенности представлять другое лицо, нужно уточнять, кем удостоверен этот документ: российским нотариусом, нотариусом другой страны (не России) или консулом РФ.

"Проверять такие доверенности непросто. Нужно более тщательно относиться к тому, на кого сделана доверенность и где она сделана. И главный вопрос: каким образом будут передаваться продавцу денежные средства", — добавила руководитель направления правовой поддержки сети офисов недвижимости агентства "Миэль" Ольга Балбек.

ВОПРОС ОТКРЫТОСТИ

После того как с 1 марта 2023 года Росреестр больше не раскрывает сведения о собственниках-физических лицах объектов недвижимости, сейчас обязательно необходимо уточнить у продавца квартиры, готов ли он открыть свои персональные данные в ЕГРН, отметила руководитель юридического департамента "ТСН Недвижимость" Елена Щербакова.

"Если готов, надо уточнить, есть ли у него электронная цифровая подпись, которая может позволить это сделать через "Госуслуги" без посещения МФЦ. Если подписи нет, то готов ли он обратиться для раскрытия данных", — пояснила она.

Стоит объяснить продавцу, что такая открытость станет для него хорошим конкурентным преимуществом, так как свидетельствует о том, что ему нечего скрывать, и что он действительно имеет серьезные намерения к продаже, добавила Щербакова.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ВОЕННООБЯЗАННЫХ

Кроме того, после появления в 2023 году закона о цифровизации воинского учета, предусматривающего определенные ограничения для военнообязанных лиц, получивших повестки, теперь необходимо уточнять у потенциального продавца недвижимости, является ли он лицом военнообязанным.

"Если да, то к какой категории военнослужащих относится – рядовой, сержантский или офицерский состав. Важный момент – необходимо учитывать, что данные вопросы следует задавать не только мужчинам, но и женщинам с учетом того, что, например, медицинские работники также являются военнообязанными", — указала Щербакова.

Необходимо уточнять, не получал ли потенциальный продавец квартиры повестку в военкомат, и как давно он проверял свой почтовый ящик и личный кабинет на портале "Госуслуги" на этот предмет. Если выясняется, что собственник все-таки является лицом военнообязанным, то целесообразно попросить его зайти на "Госуслуги" и проверить данную информацию, рассказала она.

"При подготовке к сделке такому продавцу недвижимости необходимо разъяснять, что если после получения повестки он не явился в военкомат в течение 20 дней, то ему грозят некоторые ограничения. В частности, он не сможет взять ипотечный кредит, который, например, планировал использовать для покупки альтернативного объекта недвижимости после продажи своего. Также ему могут и вовсе запретить регистрировать любые сделки с недвижимостью", — констатировала Щербакова.