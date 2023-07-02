МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл выразил восхищение жилыми кварталами в Мариуполе, построенными за последний год. Найден стратегический инвестор для создания технопарка на "Азовстали"

В своем микроблоге в Twitter он прокомментировал ролик, распространяющийся в интернете. В нем один из один из местных демонстрирует квартиру в новом жилом комплексе и не скрывает восторга.

"Путин построил красивые <…> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе", — отметил журналист.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявлял, что до конца 2022 года в Мариуполе построят 100 тысяч квадратных метров нового жилья.