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Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе
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Американский журналист Джексон Хинкл выразил восхищение жилыми кварталами в Мариуполе, построенными за последний год. В своем микроблоге в Twitter он прокомментировал ролик,... ПРАЙМ, 02.07.2023
бизнес, новости, недвижимость, мариуполь, жилье
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Американский журналист Джексон Хинкл выразил восхищение жилыми кварталами в Мариуполе, построенными за последний год.
В своем микроблоге в Twitter он прокомментировал ролик, распространяющийся в интернете. В нем один из один из местных демонстрирует квартиру в новом жилом комплексе и не скрывает восторга.
"Путин построил красивые <…> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе", — отметил журналист.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявлял, что до конца 2022 года в Мариуполе построят 100 тысяч квадратных метров нового жилья.